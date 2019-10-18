Дерзкое убийство в Днепре: задержан подозреваемый и назван возможный мотив

В ході поліцейської операції із залученням спецпризначенців КОРД у м. Дніпро затримано підозрюваного у скоєнні умисного вбивства. Знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю, з якої у власному авто було вбито 27-річного чоловіка, вилучено. Під час відпрацювання співробітники карного розшуку перевірили на причетність до злочину ряд осіб та автомобілів. В ході реалізації оперативної інформації поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства – ним виявився житель м. Дніпро 1989 року народження. За попередньою інформацією, мотивом злочину стало вирішення конфлікту майнового характеру. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом судом йому буде обрана міра запобіжного заходу. Чотирьох осіб, які були доставлені до відділення поліції для перевірки на причетність до скоєння злочину, опитали. Матеріали їх допиту долучені до кримінального провадження. За фактом вбивства слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі дії тривають. #поліція #новини Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України Артем Васицький Старчевська Ганна