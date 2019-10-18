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Дерзкое убийство в Днепре: задержан подозреваемый и назван возможный мотив

18 октября 2019, 14:30

Возможный стрелок находится в изоляторе, сообщили в полиции.

В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя
В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя / dp.npu.gov.ua

В Днепре по подозрению в умышленном убийстве 27-летнего парня правоохранители задержали местного жителя, 1989 года рождения, орудие преступление - изъято.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стало решение конфликта относительно имущества, говорится на странице полиции Днепропетровской области в Facebook.

По данным ведомства, парень был убит в собственной машине из гладкоствольного охотничьего помпового ружья.

Подозреваемый в убийстве находится в изоляторе временного содержания. В полиции добавили, что в ближайшее время задержанному суд изберет меру пресечения.

  • В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя dp.npu.gov.ua
  • В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя dp.npu.gov.ua
  • В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя dp.npu.gov.ua
  • В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя dp.npu.gov.ua
  • В убийстве парня в Днепре подозревают местного жителя dp.npu.gov.ua
В ході поліцейської операції із залученням спецпризначенців КОРД у м. Дніпро затримано підозрюваного у скоєнні умисного вбивства.

В ході поліцейської операції із залученням спецпризначенців КОРД у м. Дніпро затримано підозрюваного у скоєнні умисного вбивства. Знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю, з якої у власному авто було вбито 27-річного чоловіка, вилучено. Під час відпрацювання співробітники карного розшуку перевірили на причетність до злочину ряд осіб та автомобілів. В ході реалізації оперативної інформації поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства – ним виявився житель м. Дніпро 1989 року народження. За попередньою інформацією, мотивом злочину стало вирішення конфлікту майнового характеру. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом судом йому буде обрана міра запобіжного заходу. Чотирьох осіб, які були доставлені до відділення поліції для перевірки на причетність до скоєння злочину, опитали. Матеріали їх допиту долучені до кримінального провадження. За фактом вбивства слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі дії тривають. #поліція #новини Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України Артем Васицький Старчевська Ганна

Опубликовано Поліція Дніпропетровської області Пятница, 18 октября 2019 г.

Напомним, вечером 17 октября в Днепре на ул. Набережная Заводская злоумышленник обстрелял авто Mercedes, за рулем которого находился парень, 1992 года рождения. Водитель иномарки получил ранения и умер на месте происшествия. СМИ писали, что в совершении убийства подозревают 53-летнего Вадима Савчука.

Днепр убийство полиция мотив
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