Семья Гонтаревой скрыла сумму убытков от сгоревшего дома

Валерия Гонтарева / УНИАН

Больше месяца назад произошел пожар в загородном доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этой ситуации даже пошутили актеры студии 95 квартал.

В понедельник, 21 октября, стали известны новые скандальные подробности этого дела. В полиции отметили, что до сих пор не получили информацию об убытках, которые понесли пострадавшие в результате происшествия.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", - рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии Украинским новостям.

При этом в правоохранительных органах заверили, что продолжают вести расследование по данному производству. В то же время, он Жукович признал, что подозреваемых в деле о пожаре дома Гонтаревой нет до сих пор.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября был подожжен загородный дом Гонтаревой, расположенный в поселке Гореничи. По словам экс-главы Нацбанка, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. До этого в Киеве в ночь с 4 на 5 сентября в центре Киева сожгли автомобиль Audi А7, невестки Гонтаревой и ее тезки. Позже замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что эти два происшествия могут быть связаны между собой.