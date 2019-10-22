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Семья Гонтаревой скрыла сумму убытков от сгоревшего дома

22 октября 2019, 04:50

Правоохранители до сих пор не знают о сумме убытков в результате пожара в доме экс-главы НБУ.

Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева / УНИАН

Больше месяца назад произошел пожар в загородном доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этой ситуации даже пошутили актеры студии 95 квартал.

В понедельник, 21 октября, стали известны новые скандальные подробности этого дела. В полиции отметили, что до сих пор не получили информацию об убытках, которые понесли пострадавшие в результате происшествия.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", - рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии Украинским новостям.

При этом в правоохранительных органах заверили, что продолжают вести расследование по данному производству. В то же время, он Жукович признал, что подозреваемых в деле о пожаре дома Гонтаревой нет до сих пор.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября был подожжен загородный дом Гонтаревой, расположенный в поселке Гореничи. По словам экс-главы Нацбанка, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. До этого в Киеве в ночь с 4 на 5 сентября в центре Киева сожгли автомобиль Audi А7, невестки Гонтаревой и ее тезки. Позже замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что эти два происшествия могут быть связаны между собой.

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