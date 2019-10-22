Гибель популярной мотоблогерши: байкеры почтили память Кузавини, опубликовано видео

Тело погибшей родные решили кремировать.
Во вторник, 22 октября, в городе Буча (находится под Киевом) проводили в последний путь погибшую популярную мотоблогершу Елену Кузавини.
Мотоблогершу, в частности, проводила в последний путь длинная колонна байкеров, свидетельствует видео, опубликованное на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Взрослая дочь Кузавини Татьяна в Instagram сообщила, что родные решили кремировать тело погибшей.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали прощание с Кузавини. "Мотоцикл - смерть в рассрочку…", - полагает Serg Kalenchuk. "Она улетела", - написал Anatoliy Ivanov. "Погоня за лайками в инсте закончилась фиаско. Финал очевидный", - поделился мнением Roma Rekord.
Видео, на котором запечатлено, как байкеры почтили память Елены Кузавини
Буча. Провожают в последний путь мотоциклистку Кузавини. Она умерла вскоре после дтп, смерть констатировали уже в Бучанской райбольнице. После столкновения она была в состоянии необратимого травматического шока и в сознание не приходила. Кто то гнал на скорую, но они сделали все по протоколу а качали еще больше чем указано по документам. Не надо обвинять людей зря. Можно долго спорить кто же прав и виноват, погибшим и искалеченным людям от этого не легче. Мы нашли двух свидетелей данного дтп, надеемся, поможет средствию. В любом случае, не спешите, цените жизнь и одевайте/надевайте качественный экип. Автомобилисты, заранее включайте поворотники, смотрите по зеркалам и не разворачивайтесь через двойную сплошную. Это 40% тяжелых дтп с мото... Приносим соболезнования родственниками и друзьям погибшей.Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 22 жовтня 2019 р.
Ранее сообщалось, что Елена Кузавини под Киевом - на Гостомельской трассе - попала в ДТП. Позже стало известно, что от полученных травм мотоблогерша скончалась в больнице. По данным СМИ, Кузавини сбила иномарка.