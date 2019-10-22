Гибель популярной мотоблогерши: байкеры почтили память Кузавини, опубликовано видео

Буча. Провожают в последний путь мотоциклистку Кузавини. Она умерла вскоре после дтп, смерть констатировали уже в Бучанской райбольнице. После столкновения она была в состоянии необратимого травматического шока и в сознание не приходила. Кто то гнал на скорую, но они сделали все по протоколу а качали еще больше чем указано по документам. Не надо обвинять людей зря. Можно долго спорить кто же прав и виноват, погибшим и искалеченным людям от этого не легче. Мы нашли двух свидетелей данного дтп, надеемся, поможет средствию. В любом случае, не спешите, цените жизнь и одевайте/надевайте качественный экип. Автомобилисты, заранее включайте поворотники, смотрите по зеркалам и не разворачивайтесь через двойную сплошную. Это 40% тяжелых дтп с мото... Приносим соболезнования родственниками и друзьям погибшей.