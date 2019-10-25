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В Одесской области трое курсантов подорвались на боеприпасе из США - СМИ

25 октября 2019, 12:22

По предварительными данным, боеприпас американскорго производства предположительно остался после учений.

Взрыв
Взрыв / Скриншот

В Одесской области произошел жуткий случай с курсантами Военной академии. Так, в поселке Черноморское трое курсантов получили ранения в результате взрыва боеприпаса.

По словам начальника академии генерал-майора Олега Гуляка, инцидент произошел во время полевых учений. Известно, что курсанты нашли неразорвавшийся снаряд, которого нет на вооружении ВСУ. По неподтвержденным данным, это был боеприпас для гранатомета производства США, который остался после очередных учений.

"Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - рассказал Гуляк изданию Думская.

В результате инцидента курсанты отделались легкими осколочными ранениями. Отмечается, что уже в понедельник они должны вернутся к учебе. ГБР и военная прокуратура проводят проверку по данном факту.

Напомним, что ранее в поле возле Староверовки Купянского района Харьковщины разбился учебно-боевой самолет Л-39, за штурвалом которого находился курсант третьего курса Харьковского университета Воздушных Сил.

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