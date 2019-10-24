В России 15-летння школьница зверски изнасиловала бутылкой двоих детей

Жертвы изнасилования - 13-летние школьницы/ Фото Комсомольская правда

В Коломне Московской области произошел жуткий случай изнасилования. 15-летняя школьница надругалась над двумя семиклассницами - она затащила девочек в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой.

Пострадавшие 13-летние девочки и их обидчица учились в разных школах. Девочки познакомились на улице и иногда гуляли вместе. В один из дней 15-летняя россиянка приревновала их к парню, который ей нравится, и решила жестоко расправиться с потенциальными соперницами.

Родители пострадавших детей уже написали заявление в полицию. По словам учителей, нападавшая с детства отличалась агрессией, пишет Комсомольская правда. Она родилась в бедной семье, а круг ее общения состоит из детей из коррекционной школы. Девочка состоит на учете в полиции и не один раз была поймана за распитием спиртного.

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Напомним, в Березовском районе Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика. Мать пострадавшего Сильва Саакян уже пять месяцев добивается наказания для виновников преступления. Правоохранители начали расследование, но до сих пор - никаких результатов.