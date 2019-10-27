  1. Главная
  3. Украина

Обвинение в терроризме: в Слуге народа взялись защищать Азов от конгрессменов США

27 октября 2019, 13:10

Нардеп Богдан Яременко подготовил письмо к американским властям.

Эмблема Азова
40 членов Палаты представителей требуют признать полк Азов террористами / From-ua.com

Следом за министром МВД Арсеном Аваковым, который вступился за полк Азов, народный депутат Украины от партии Слуга народа, председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к американским конгрессменам, которые просят внести украинский полк Азов в перечень иностранных террористических организаций

Яременко считает, что "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения Азов не должны остаться без реакции нардепов".

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции достоинства. Азовцы участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", - написал нардеп в  Facebook.

По словам Яременко, письмо  в Конгресс по поводу "славного боевого подразделения" содержит предложение предоставить любую необходимую объективную и непредвзятую информацию об Азове. Кроме того, в послании есть обращение в правоохранительные органы Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений из письма американских конгрессменов. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что спецподразделение Азов - законное регулярное подразделение Национальной гвардии Украины, а инициатива американских конгрессменов является желанием ослабить позицию украинского государства в мире.

В свою очередь, представители Азова назвали посягательством на суверенитет и информационной атакой требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка в список террористических организаций.

Стоит отметить, что требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка Азов в список террористических организаций не обошли вниманием и в РФ. В частности,  посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что полк Азов несет угрозу, и эту опасность нельзя игнорировать.

терроризм США Азов Слуга народа Богдан Яременко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Обвинение в терроризме: в Слуге народа взялись защищать Азов от конгрессменов США». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:14
В черниговской школе вспышка гепатита "А": копы открыли дело
13:10
Обвинение в терроризме: в Слуге народа взялись защищать Азов от конгрессменов США
12:39
Плюнул в лицо и дал пощечину братьям Кличко: Усику нашли нового соперника Видео
12:27
"Лидер ИГ и его жены убили себя жилетами смертников": подробности гибели главаря террористов - видео Видео
12:07
Погода зимой 2019-2020 в Украине: климатолог удивила прогнозом
11:37
Эксперт рассказал, будут ли громкие "посадки" в Украине
11:19
"Всех мордой в землю": Гиркин увидел второй шанс для Кремля на создание большой Новороссии
11:06
Доктор лицемерных наук, или Почему в Украину не идет Илон Маск мнение
10:37
Дифтерия в Украине: в Ужгород доставили 8 доз сыворотки
10:33
Агрессия РФ против стран НАТО будет стоить Кремлю Калинингарада - исследование
10:00
17 Независимый рэп-баттл hip-hop ru 2 раунд: правила, судьи, дата проведения Видео
10:00
Черная полоса: как вынести пользу из новолуния октября 2019 Видео
09:56
"Вооружение "агрессора" достает до Лазурного берега": в МИД России высмеяли "успехи" Украины
09:42
Стали известны жуткие последствия полиомиелита у двухлетнего малыша с Волыни Видео
09:16
"Купили на AliExpress": В Сети разгорелся скандал из-за памятника "какающему" Ярославу Мудрому в Сумах Фото Видео
09:08
"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверки
08:35
Исламское государство обезглавлено: в США заявили об убийстве Абу Бакр аль-Багдади
08:10
Модный серый маникюр – матовые ногти, серо-розовый френч и мраморный маникюр - 29 фото Фото
08:04
Гороскоп на День автомобилиста 2019: кому ждать небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
08:03
"Бывшие военные должны сидеть дома": помощник Зеленского рассказал о его визите в Золотое Видео
07:34
Скандальный языковой закон проверят: в Украину прибыла Венецианская комиссия
06:58
Почему Вакарчук снова сдулся мнение
06:55
"П*здец, вообще без трусов": Оля Бузова взбудоражила в откровенном наряде
06:49
С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные Фото
06:29
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
06:01
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
05:33
Модные женские стрижки на средние волосы: итальянка, каскад и удлиненное каре – 45 фото Фото
05:08
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания Фото Видео
04:55
В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв Видео
04:40
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
04:32
Гороскоп на неделю: что нельзя делать, и когда быть предельно аккуратными на дороге
04:30
"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров
03:57
17 независимый рэп-баттл: Симптом из Грибов лидирует в 1 раунде Видео
03:01
Перевод времени в Украине: как проверить, что всё сделал правильно Видео
02:54
Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии Видео
02:30
"Большая ошибка Зеленского": эксперт объяснил откат президентского рейтинга
02:05
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
01:39
"Уберите руку с члена!": стюардесса поймала на горячем любвеобильных россиян Видео
01:13
"Раскол Слуги народа": политолог оценил вероятность роспуска парламента
00:22
Эксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина
00:01
27 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб замуж выйти Видео
26 октября, суббота
23:58
НАБУ подало новый иск против Гладковского - адвокат Видео
23:37
Не попал даже в СИЗО: заместителя мэра Днепра сразу выпустили под залог Видео
23:23
Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ
23:00
Секретарь СНБО Данилов назначен главой Национального центра кибербезопасности
22:42
Копы Британии обвинили в убийстве водителя фуры, в которой нашли 39 трупов
22:28
"Травить и запугивать": Мисс Украина-2019 резко высказалась о вреде патриотизма
22:07
Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму
21:55
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019 Видео
21:52
"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять