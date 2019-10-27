Обвинение в терроризме: в Слуге народа взялись защищать Азов от конгрессменов США

40 членов Палаты представителей требуют признать полк Азов террористами / From-ua.com

Следом за министром МВД Арсеном Аваковым, который вступился за полк Азов, народный депутат Украины от партии Слуга народа, председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к американским конгрессменам, которые просят внести украинский полк Азов в перечень иностранных террористических организаций.

Яременко считает, что "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения Азов не должны остаться без реакции нардепов".

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции достоинства. Азовцы участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", - написал нардеп в Facebook.

По словам Яременко, письмо в Конгресс по поводу "славного боевого подразделения" содержит предложение предоставить любую необходимую объективную и непредвзятую информацию об Азове. Кроме того, в послании есть обращение в правоохранительные органы Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений из письма американских конгрессменов. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что спецподразделение Азов - законное регулярное подразделение Национальной гвардии Украины, а инициатива американских конгрессменов является желанием ослабить позицию украинского государства в мире.

В свою очередь, представители Азова назвали посягательством на суверенитет и информационной атакой требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка в список террористических организаций.

Стоит отметить, что требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка Азов в список террористических организаций не обошли вниманием и в РФ. В частности, посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что полк Азов несет угрозу, и эту опасность нельзя игнорировать.