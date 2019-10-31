Миссия в Ираке: украинские военные помогут НАТО в борьбе с терроризмом

Бойцы ВСУ примут участие в миссии в Ираке / Фото: mil.gov.ua

Украинские военные отправятся в Ирак для участия в тренировочной миссии Организации Североатлантического договора, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как подчеркнул он на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским после заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве, это станет вкладом Украины в борьбу с терроризмом.

"Украина в числе наших ближайших партнеров и мы ценим ваш вклад в евроатлантическую безопасность, ваши военные служат в Афганистане и в Косово, и вы являетесь частью Сил реагирования НАТО. И я также знаю, что вы готовитесь сделать вклад в тренировочную миссию НАТО в Ираке, где мы вместе боремся с терроризмом", - отметил Столтенберг.

Генсекретарь НАТО также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.

Напомним, что до конца 2020 года Украина может не достичь полного соответствия стандартам НАТО, говорится в докладе Парламентской ассамблеи Альянса.