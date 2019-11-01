Ловят в офисах и на улице: в Украине снова открыли "охоту" на призывников

В Украине снова открыли "охоту" на призывников

В Ровенской области сотрудники военкомата забрали призывника прямо с рабочего места. Как рассказал адвокат Валентин Дупак, парень работает в одном из коммунальных предприятий города.

"Он сидел в своем рабочем кабинете, когда туда пришли военные в форме. Никакой полиции с ними не было. Они просто напугали парня тюрьмой, нажали на него и забрали в военкомат. Он здесь уже находится несколько дней. Причем с ним не было даже паспорта, то есть они не могли установить его личность", - подчеркнул адвокат.

Он также рассказал еще один случай, когда свою "жертву" работники военкомата заприметили возле магазина.

"У нас в области теперь такое практикуется. Ловят возле сельских магазинов. Во дворы частных домов их не пускают, там собаки. А вот там легко поймать. Парень, кстати, имеет проблемы с позвоночником еще со школы, есть медицинские документы, это он не сейчас справку получил, а уже давно. Но никого это не волнует", - подчеркнул Дупак.

Читайте такжеПризыв в армию с 18 лет: в Минобороны дали обьяснениеАдвокат также отметил, что некоторых молодых людей в военкоматы заманивают обманом. По его словам, одного из призывников с хронической язвой желудка попросили принести в военкомат якобы отсутствующие справки, однако обратно его уже не выпустили, пишет Обозреватель

Также юристы предупреждают о еще одном способе "призыва": молодых людей обманом приглашают в полицию якобы для дачи каких-то показаний. А там их уже ждут военкомы. Поэтому нужно обращать внимание, что написано в полицейской повестке - есть ли там номер дела и указано в качестве кого вас приглашают.

Ранее Главред писал о том, что ждет уклонистов и кто будет служить в зоне ООС. Кампания по осеннему призыву на срочную службу продлится до 31 декабря.