Осенний призыв: что ждет уклонистов и кто будет служить в зоне ООС

В Украине стартовал осенний призыв

Во вторник, 1 октября, в Украине стартует кампания по осеннему призыву на срочную службу, которая продлится до 31 декабря.

Куда и сколько призовут новобранцев

Всего планируется призвать 15,2 тысяч граждан. При этом в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 4,4 тысяч, Госпогранслужбу - 1 тысячу, в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Кто и сколько будет служить

Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Отметим, что срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Читайте такжеВ Киеве призывников-"уклонистов" ловят прямо возле метро: опубликовано фотоСлужба в зоне боевых действий на Донбассе

В Украине немало вопросов возникает по поводу того, будут ли направляться солдаты срочной службы в зону боевых действий на Донбассе (ООС).

Однако существует четкое правило, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются. Для выполнения задач в зоне ООС привлекаются военнослужащие по контракту.

Наказание для уклонистов

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность.

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За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.