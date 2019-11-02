Финляндия выделит Украине €0,6 млн на разминирование Донбасса

Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире

Финляндская Республика готовит для Украины пакет помощи на €600 тысяч для разминирования на Донбассе, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на €600 тыс. для разминирования", - цитируют финского министра в его пресс-службе.

По сообщению пресс-штаба операции Объединенных сил, делегация Финляндии во главе с Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств № 1 в Станице Луганской.

"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности и действий российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Во время визита в Украину глава финской дипломатии встретился со своим коллегой Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской.