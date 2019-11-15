"Мы создали": Фарион сделала громкое заявление о России

Ирина Фарион / УНИАН

Языковед и народный депутат VII созыва от ВО Свобода Ирина Фарион объяснила, почему российские пропагандисты проявляют повышенные интерес к украинским проблемам. По ее словам, все дело в том, что Украина создала Россию.

"Они бесконечно с утра до ночи на своих каналах говорят об Украине. Что это значит? Что мы кривое зеркало их. Они не могут себе представить своей государственной и национальной жизни без Украины. И это понятно почему. Мы их создали во второй половине ХІІ века!" – объяснила Фарион, передает Обозреватель.

При этом она напомнила, что украинская интеллектуальная элита еще во второй половине ХVІІ века выехала на территорию нынешней Российской Федерации.

"Наш Феофан Прокопович, бывший ректор Киево-Могилянской коллегии, а затем академии возглавил Синод православной церкви, стал правой рукой Петра І. Наши церковники потянулись туда длинными рядами. Костями казаков был выложен фундамент Петербурга. В ХІХ веке мощная интеллектуальная среда во главе с Николаем Костомаровым возникла в Петербурге", - рассказала языковед.

По ее мнению, именно "корни" не дают оторваться от Украины.

Напомним, что ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.