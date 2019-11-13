"Отрыжка СССР": Фарион распекла скандального "слугу народа"

Ирина Фарион / Главред

Народный депутат VII созыва от ВО Свобода Ирина Фарион, которая устроила разнос министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, записала видеобращение к депутату от Слуги народа Максу Бужанскому. Поборницу за чистоту украинского языка возмутили высказывания парламентария.

"Чего так взъерепенился этот Бужанский, что стал защищать русский язык в Украине? Так вот, специально для быка Бужанского из Днепра: русский язык в Украине – это язык оккупанта, это язык маргиналов, это язык "совка", это отрыжка СССР!" - заявила Фарион.

При этом она указала, что Бужанский защищает русский язык, потому что он "остался в советской империи зла".

"Ведь фокусом совкового мышления, дремучего, тупого, примитивного, зависимого и ничтожного, является язык Москвы, русский язык. С такими, как Бужанский, и говорить нечего. Им просто кляп в рот вставить надо! Потому что другого языка они не понимают!" – яростно высказалась экс-депутат.

Также она напомнила, что русский язык является угрозой украинского государства.

"Там, где русский язык, – там зависимость украинцев, там никакой перспективы для развития украинского государства. Там, где русский язык, – там нет Украины. Там просто страна, страна слуг чужих народов. Ты догнал Бужанский, бык дурной?!" – добавила Фарион.

Стоит отметить, что Бужанский предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Напомним, что ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.