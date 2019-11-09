Фарион назвала русскоговорящих защитников Украины москалями

Ирина Фарион назвала русскоговорящих украинцев москалями / Униан

Бывший народный депутат Украины Ирина Фарион, которая ранее сравнила протесты в Украине с беременностью, заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.

При этом Фарион назвала закон об украинском языке "гнилым".

"Я не собираюсь разбираться, кому как комфортно разговаривать. Есть закон – выполняйте", - отметила она.

Также Фарион назвала "мудаками" тех, кто разговаривает на русском языке.

"Нет русскоязычного украинца, есть или москаль, или украинец", - подчеркнула Фарион.

Более того, она заявила, что москали – все те, кто воюет за Украину на Донбассе, но разговаривает на русском языке.

Отметим, в комментариях под видео кто-то отметил, что у Фарион слишком много желчи.

"Ця чорнорота гидота захлинеться вiд своэi желчi!", - отметил Георгий Соломатин.

При этом в соцсетях по этому поводу много шума.

"Могу запросто назвать её старой ведьмой", - высказался некий пользователь Сети.

"Потому, что язык - это единственное реальное противоречие между русскими и украинцами-ненацистами", - убежден некий Владимир.

Читайте также"Или московиты, или уроды": Фарион жестко обругала русскоязычных украинцевНапомним, Фарион, известная своими радикальными взглядами, снова разнесла в пух и прах нового чиновника. В этот раз "двойку" по украинскому языку получил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.