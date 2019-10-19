Фарион сравнила протесты в Украине с беременностью

Ирина Фарион считает, что в Украине родился уже третий Майдан / УНИАН

Бывший народный депутат от ВО Свобода Ирина Фарион высказала мнение, что Европа не хочет признавать Украину, которая явно демонстрирует националистические идеи.

"Весь мир националистичен. Этот мир категорически не хочет, чтобы в центре Европы родилось еще одно националистическое государство, потому что оно для них будет конкурентом. Мы пассионарная нация. У нас сильное пассионарное ядро!" – сказала она в эфире ток-шоу Говорит великий Львов.

По словам Фарион, украинцы "беременны" идеей борьбы за собственную землю и, как любая женщина, не готовы от нее отказаться.

"Посмотрите, у нас родился уже третий Майдан. Это просто так не рассосется. Это почти как беременность. Мы беременны новой идеей – бороться за свою землю. Как женщина, которая никогда не отдаст своего ребенка. Поэтому необходимо еще больше количество людей, чтобы мы стали качественно сильнее", – заявила она.

Напомним, Фарион, известная своими радикальными взглядами, снова разнесла в пух и прах нового чиновника. В этот раз "двойку" по украинскому языку получил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.