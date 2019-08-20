"Или московиты, или уроды": Фарион жестко обругала русскоязычных украинцев

Ирина Фарион / Главред

Экс-нардеп от партии Свобода Ирина Фарион считает всех русскоязычных граждан Украины "московитами и уродами". И те, и другие – пособники Путина, считает языковед.

Так жестко на русскоязычных украинцев Фарион отреагировала после случайной встречи с темнокожим мужчиной во Львове, который сумел в совершенстве овладеть украинским языком. Она поставила его в пример многим украинцам и упрекнула их в использовании языка страны-агрессора.

"…нас спасет только очень жесткая сила по отношению к москвоязычию. У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, либо уроды. И первые, и вторые – достояние Путина. Путин – враг. С врагом разговор один – сила. И никакого оправдания", – написала Фарион.

Также экс-нардеп призвала общество изменить свою модель поведения в утверждении украинского языка.

Напомним, в 2013 году нардепы от Свободы Ирина Фарион и Юрий Михальчишин предлагали ввести наказание в виде лишения свободы за публичное пренебрежение украинским языком как государственным.

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. В мае языковой закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко. Закон о языке вступил в силу 16 июля - с этого дня все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык.