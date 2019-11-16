  1. Главная
  3. Украина

Смертельные взрывы в Балаклее: в ВСУ оценили угрозу для населения

16 ноября 2019, 19:56

На технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Балаклея
В Балаклее прогремели новые взрывы / @suspilne.kharkiv

Командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил о том, что военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.

По его словам, пожар, возникший в результате взрывов на технической территории арсенала, был локализован силами пожарного подразделения воинской части и МЧС.

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", - отметил генерал-лейтенант в комментарии Военному телевидению.

Он добавил, что после событий 2017 года территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся.

Вишневский сообщил, что сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Напомним, 15 ноября на технической территории складов войсковой части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили ранения.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный ущерб, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что, по предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя во время его загрузки в автомобиль для вывоза на утилизацию.

ВСУ взрывы Балаклея артсклад
Сейчас вы просматриваете новость «Смертельные взрывы в Балаклее: в ВСУ оценили угрозу для населения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:00
Порноактриса показала смачные прелести на сексуальных фото
19:56
Смертельные взрывы в Балаклее: в ВСУ оценили угрозу для населения Видео
19:41
В СБУ озвучили причину задержания главы Укрэксимбанка
19:22
Трамп через людей Джулиани подталкивал Киев расследовать дело Байденов – CNN
19:04
Умерла легендарный хореограф Национальной оперы Украины
18:37
Опрос показал резкое снижение веры в Бога среди украинцев
18:24
"Серьезный конкурент": Польша закрывает рынок ЕС для украинской кукурузы
17:58
В Нацполиции создают институт капелланства: что это значит
17:54
Украина отправила буксиры для возвращения захваченных Россией кораблей – СМИ
17:29
В России скончался поэт, экс-редактор журнала Юность
17:24
Отвод войск на Донбассе: в Петровском засекли новые позиции боевиков
17:00
Стрижка шапочка, или под горшок – самая эффектная женская стрижка 2019 - 36 фото Фото
16:58
"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка
16:47
Сенцов охарактеризовал Путина одним словом
16:35
Турборежим дает сбой: Разумков назвал причину
16:22
Сенцов объяснил, как Путин хочет сделать из Украины послушного пса
16:01
Неизвестные в Киеве похитили главу правления Укрэксимбанка – СМИ
16:00
Антитіла: состав и биография членов украинской группы
15:52
Потрясающие идеи и срывы в День студента 2019: что прочит гороскоп на завтра
15:45
Языковой омбудсмен: в Кабмине назвали кандидатуру вопреки результатам конкурса
15:40
"Черная дыра": названа дата остановки следствия по делам Майдана Видео
15:17
"Была бы жива...": поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку под Киевом Фото
14:50
В МВФ подстегнули Гончарука: ждут ускорения темпа реформ
14:45
Тайная встреча помощника Зеленского с лоббистом Трампа: появилось видео Видео
14:28
Lil Peep умер: вышел второй посмертный альбом Лил Пипа - 19 неизвестных песен Видео
14:17
В МИД России поставили условие возврата захваченных украинских кораблей
13:54
На Донбассе за неделю ранены и уничтожены 28 боевиков – разведка
13:35
"Луценко врет": бывший глава ГПУ назвал Йованович лгуньей и получил ответку
13:31
"Сборище педе*астов и аферистов": Кива оценил коллег по Раде
13:10
В Донецке фирма "утонула" в нечистотах: названа причина ЧП
12:50
Модный розовый маникюр: паутинка, нежный френч и маникюр омбре - 38 фото Фото
12:40
"Тревожная" Балаклея: подробности новых взрывов и возможная причина Видео
12:12
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить Видео
11:52
"Путин может умереть": Сенцов рассказал, когда Россия вернет Крым
11:22
"Заинтересованных было немало": известный политолог внезапно умер в поезде в России
11:01
"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ Видео
10:40
"Нас не ждут в ЕС и НАТО": Гордон "обличил" ложь украинских политиков
10:12
Сглаз от зависти: мистик назвал симптомы сглаза и как снять сглаз самостоятельно
09:44
"Дикое поле": Бессмертный дал совет по Донбассу
09:28
Суд Испании закрыл дело, фигурантом которого был Фирташ Видео
09:14
Известный российский поэт назвал себя политическим украинцем
09:08
Признать аннексию Крыма: в России рассвирепели из-за слов Помпео
08:50
Как Зеленский будет воевать за голоса в Раде мнение
08:45
Денежный сюрприз, горький самообман: к чему готовит гороскоп на 16 ноября 2019
08:44
Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента
08:41
Смертельный рейс MH17 и Россия: в МИД Германии сделали жёсткое заявление Видео
08:30
Модный французский маникюр 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – 49 фото Фото
08:00
Признать аннексию Крыма: Помпео объяснил решение США
07:41
Заявление Путина о прекращении транзита газа через Украину: Еврокомиссия озвучила планы
07:26
Россия вернет Украине захваченные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять