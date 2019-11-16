Смертельные взрывы в Балаклее: в ВСУ оценили угрозу для населения

В Балаклее прогремели новые взрывы / @suspilne.kharkiv

Командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил о том, что военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.

По его словам, пожар, возникший в результате взрывов на технической территории арсенала, был локализован силами пожарного подразделения воинской части и МЧС.

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", - отметил генерал-лейтенант в комментарии Военному телевидению.

Он добавил, что после событий 2017 года территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся.

Вишневский сообщил, что сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Напомним, 15 ноября на технической территории складов войсковой части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили ранения.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный ущерб, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что, по предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя во время его загрузки в автомобиль для вывоза на утилизацию.