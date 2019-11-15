Взрывы в Балаклее: в Генштабе ВСУ подтвердили человеческие жертвы

Дым из-за взрывов в Балаклея / @suspilne.kharkiv

В пятницу, 15 ноября, во время процесса утилизации боеприпасов в районе военного склада в городе Балаклея (Харьковщина) двое военнослужащих ВСУ погибли, а еще четверо - получили ранения различной тяжести.

Такое сообщение опубликовали представители Генштаба ВСУ на странице в соцсети Facebook.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к большому сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в тексте.

По информации Гештаба, все четверо раненых военнослужащих находятся сейчас в медучреждениях по наблюдением. Трое из низ получили тяжелые ранения, один – средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в пятницу, 15 ноября, в районе склада с артиллерийскими боеприпасами в Балаклее прогремели мощные взрывы. По данным Минобороны Украины, произошло чрезвычайное происшествие при вывозе снарядов.