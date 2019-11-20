Жукову опять досталось: в Харькове вандалы облили краской постамент

Многострадальный памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове в очередной раз был испорчен неизвестными 20 ноября.

По информации пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины, постамент памятника был облит красной краской.

В данный момент полицейские осуществляют проверку по факту повреждения монумента.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Также по информации местных СМИ, коммунальные службы уже отмыли памятник от краски.

Напомним, ранее в Харькове восстановили и вернули на прежнее место памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который активисты снесли 2 июня.

Об этом мэр города Геннадий Кернес заявил на своей странице в Facebook, показав фото восстановленного монумента.

"Как и обещал - сегодня вернули на место. Доверяй делам", - написал Кернес.

Судя по времени публикации, памятник устанавливали в ночь на 11 число, чем жутко возмутились в сети. Разьяренные юзеры посоветовали Кернесу установить в городе еще и монумент Путину – ведь оба уничтожили тысячи украинцев.

Читайте такжеСуд снова переименовал проспект Жукова в ХарьковеТакже ранее в Харькове, члены националистической организации "Права молодь" залили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который установлен на проспекте Петра Григоренко.

Кроме это на памятнике активисты оставили надписи, сообщается на странице организации в Facebook.

"В следующий раз мы придем за ним (памятником)!", — заявили в организации.