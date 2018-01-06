"В следующий раз придем за ним". В Харькове облили краской памятник Жукову

На памятнике активисты оставили надписи.
В пятницу 5 января, в Харькове, члены националистической организации "Права молодь" залили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который установлен на проспекте Петра Григоренко.
Кроме это на памятнике активисты оставили надписи, сообщается на странице организации в Facebook.
"В следующий раз мы придем за ним (памятником)!", — заявили в организации.
Заместительница начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова в комментарии Newsroom рассказала, что разрисованный монумент обнаружили коммунальщики, которые быстро смыли всю краску. Никто из граждан с заявлением о вандализме не обращался.
Напомним, ранее в Донецкой области вандалы разбили памятник погибшим воинам АТО.