"Жесткие дискуссии": Разумков рассказал правду о конфликте с Богданом

Дмитрий Разумков / скриншот

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, который поддерживал Партию регионов, прокомментировал слухи о своей вражде с главой Офиса президента Андреем Богданом. Глава Верховной Рады признался, что у них бывают "достаточно жесткие дискуссии".

"Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы. Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем также. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем", - рассказал Разумков в интервью Украинской правде.

При этом он указал, что государственные вопросы всегда должны выходить на первый план.

"Достаточно регулярными являются встречи с Офисом президента. Встречи не являются тайными, иногда даже они публично происходят. Они проходят в формате: Офис президента, Верховная Рада, представители Кабинета министров", - подытожил спикер Рады.

Напомним, что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о возможных перевыборах в парламент.