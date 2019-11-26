Заполонили побережье: в аннексированном Крыму новая экокатастрофа

Побережье Крыма / Крым. Реалии

В аннексированном Российской Федерацией Крыму новая напасть. В этот раз побережье Азовского моря заполонили медузы.

Морские обитатели не просто оккупировали прибрежные воды, а их трупами усеяно все побережье. Только в поселке Мысовое Ленинского района на берег выбросило тысячи медуз.

По данным Крым. Реалии, погибшие медузы – это аурелии и корнероты, которые могут быть достаточно опасны для человека. Во время туристического сезона морские обитатели неоднократно жалили нерадивых отдыхающих. Из-за того, что сейчас отдыхающих нет, медуз никто не убирает с пляжей.

По мнению пользователей социальных сетей, массовая гибель меду может быть связана с сильным штормом, который обрушился на аннексированный Крым на прошлой неделе.

Стоит отметить, что медуза-корнерот – является самой крупной медузой Черного и Средиземного морей. В диаметре она может достигать до 50-60 сантиметров, а ее вес доходит до 10 килограмм. От других медуз они отличаются тем, что имеют более плотную структуру и больше по размеру. Во время касания кожи человека вызывают зуд, похожий на ожог от крапивы.

Как ранее сообщал Главред, в аннексированном РФ Крыму в селе Кизиловое исчезло озеро.