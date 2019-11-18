"П*дарасы с Куева": опубликованы фото экокатастрофы в Крыму

Засуха / Фото: Reuters

В аннексированном Российской Федерацией Крыму новая экологическая катастрофа. Так, в селе Кизиловое Балаклавского района исчезло озеро.

Соответствующее фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в своем Twitter-аккаунте.

"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что не засуха привела к таким последствиям, но в то же время не указал истинную причину катастрофы.

"И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – подчеркнул блогер.

При этом пользователи социальной сети обеспокоились подобной ситуации, а некоторые просто написали язвительные комментарии к посту: "А рыбки как же?", "Так пи..сы с Куева воду отключили, спросите с них. Если в кране нет воды, значит выпили хохлы", "Зачем нам озера, когда у нас храмы, ракеты, заборы. А еще полицаи и бессменный великий лидер, солнцеликий отец государства российского", "Крымчане выпили".

Напомним, что в аннексированном Крыму нехватка воды, но Сергей Аксенов заверил, что проблем нет.