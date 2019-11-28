Большинство украинцев "забанили" продажу земли – опрос

Украинцы не поддержали решение Рады об отмене моратория на продажу земли / agroportal.ua

Против продажи земли сельскохозяйственного назначения в случае проведения соответствующего референдума отдали бы свои голоса 59% украинцев.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за продажу земли с/х назначения выступают лишь 22% украинцев, 14% - не принимали бы участия в голосовании, а еще 5% затруднились с ответом.

В то же время 50% опрошенных не поддержали принятия Радой в 1-м чтении законопроекта №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года, 15,4% - скорее не поддерживают, 11,4% - полностью поддерживают, 17,3% - скорее поддерживают, 5,9% - затруднились ответить.

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Кроме того, 51% респондентов считают, что Зеленский должен будет понести ответственность в случае предоставления права покупать землю иностранцам, 43% видят в этом вину Верховной Рады, 17% - Кабинета Министров, 10% - Конституционного Суда, 14% - партии Слуга народа и правоохранителей, 13% - Верховного Суда, 14% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 22 по 25 ноября 2019 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.