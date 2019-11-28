"П*дарас" и "с*ка": активисты в суде набросились на прокуроров из-за Марченко

Суд / УНИАН

Киевский апелляционный суд в четверг, 28 ноября, оставил под стражей генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который является фигурантом "дела бронежилетов". Присутствующие в зале суда активисты встретили данное решение криками "Ганьба!" и "Волю Марченко".

После того, как все вышли из зала судебных заседания, представители организации С14 набросились на прокуроров, обзывая их сепарами и коллаборантами.

"Он (Марченко, - ред.) живет в съемной квартире. Его сажают, потому что конкурирующая группировка, которая крысила миллионы на питании, сажает Марченко. Он на съемной квартире живет! Ты ему, п*дарас, 20 млн заставы! Боевому генералу, с*ка! Ты же, знаешь, что это заказное дело, что судят героя", - кричал глава С14 Евгений Карась на обнародованном на странице Цезор.Нет в Facebook.

При этом он призывал сторону обвинения "слить" дело.

"Вы, если Марченко посадите, вас военный трибунал будет судить. Что вы отрабатываете, одумайтесь, заболейте, свалите с этого дела. Вас будут рассматривать как врагов украинской государственности", – пригрозил активист.

Кроме того, он заявил, что Марченко помог прекратить миллионные хищения в армии.

"Вы судите героя. Его берет на поруки начальник патрульной полиции, что означает, что Марченко человек безупречной чести. Вы приведете Украину к хаосу, если будет судить таких людей. В армии можно теперь кушать и толстеть на этой провизии. А пищевые фирмы-прокладки, которые пи*дили миллионы, и за которых вы это дело взяли, так там г*вно было. Марченко - это кадровый офицер, который сделал, чтобы в армии не крали миллионы", – подытожил Карась.

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Как ранее сообщал Главред, Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения пятерым должностным лицам Министерства обороны Украины, которые подозреваются в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.