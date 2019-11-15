Дело о закупке бронежилетов: суд арестовал чиновников Минобороны

Должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения / Світ 24

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения пятерым должностным лицам Министерства обороны Украины, которые подозреваются в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, обвиняемые причастны к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, а именно в закупке некачественного вещевого имущества по завышенной цене.

Так, трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 млн грн каждому, еще двум чиновникам - домашний арест.

В Генпрокуратуре напомнили, что пятеро должностных лиц Министерства обороны Украины в совершении указанного уголовного преступления уведомлены о подозрении 5 ноября 2019 года.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генералу Дмитрию Марченко. Суд принял решение взять под арест генерала с правом выйти под залог в 76 миллионов гривен.