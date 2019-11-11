Суд арестовал топ-чиновника Минобороны из-за бронежилетов для ВСУ

Дело бронежилетов / скриншот

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генералу Дмитрию Марченко. Суд принял решение взять под арест генерала с правом выйти под залог в 76 миллионов гривен.

По словам директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, Марченко подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины. Такое решение только вынес Печерский районный суд города Киева", - рассказал глава ГБР в своем Telegram-канале.

При этом он анонсировал новых подозреваемых в этом деле.

"Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше. Напомню, что следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн гривен", - подытожил Труба.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении пяти ТОП-чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.