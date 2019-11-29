Скандал с лесби-поцелуем: Ясько оценила фейк от Мосийчука

Елизавета Ясько / Фото Facebook Lisa Yasko

Народный депутат от Слуги народа, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько прокомментировала публикацию фото, на котором экс-нардеп Игорь Мосийчук разглядел ее, целующуюся с другой девушкой.

"Стыдно, что, когда глава Айдара, сегодня Игорь Мосийчук занимается созданием и распространением фейков. Не надо быть со мной знакомым, или когда-либо меня видеть, стоит просто нагуглить любое мое фото, чтобы понять, меня нет на этом фото, как бы этого не хотелось желанию Игоря Мосийчука", - написала она в Facebook.

Ясько также назвала попытку привязки ее к подобным фото дешевой атакой: "Стыдно не только за автора фейка, но и уровень политической культуры общества в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя. Я не знаю кто эти девушки, и мне обидно, что их втянули в эту позорную провокацию. Я была и остаюсь готова к информационным атакам. Как только стало известно, что я один из претендентов на должность председателя комитета - пошли атаки. Поэтому автор этого и авторы других подобных фейков должны знать - каждой новой своей провокацией вы только делаете меня сильнее".

/ Телеграм-канал И.Мосийчука

Напомним, в пресс-службе Слуги народа Главреду заявили, что информация, обнародованная Мосийчуком, не отвечает действительности.

Там подчеркнули, что на опубликованной Мосийчуком фотографии изображена не представитель Украины в ПАСЕ.

"Чей снимок опубликовал Мосийчук и кого он в этот раз пытается очернить, мы не знаем, но на фотографии нет Елизаветы Ясько", - отметили в пресс-службе.

Как известно, в октябре разразился скандал после того, как в Сети опубликовали фото, как нардеп Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали освободить Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что парламент во время пленарной недели 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по внешней политике.