Мосийчук на фото с целующимися девушками увидел главу делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько

Елизавета Ясько (в центре) / Фото Facebook Lisa Yasko

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой, по его словам запечатлена народный депутат от Слуги народа, глава Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько, целующаяся с другой девушкой.

При этом имя девушки, которую страстно целует якобы Ясько, он не назвал.

"Любовь-морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья! Спокойной ночи!", - написал Мосийчук в подписи к фото.

/ Телеграм-канал И.Мосийчука

В то же время в пресс-службе Слуги народа Главреду заявили, что информация, обнародованная Мосийчуком, не отвечает действительности.

Там подчеркнули, что на опубликованной Мосийчуком фотографии изображена не представитель Украины в ПАСЕ.

"Чей снимок опубликовал Мосийчук и кого он в этот раз пытается очернить, мы не знаем, но на фотографии нет Елизаветы Ясько", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в октябре разразился скандал после того, как в Сети опубликовали фото, как нардеп Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали освободить Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что парламент во время пленарной недели 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по внешней политике.