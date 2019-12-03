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"Не хотел служить": в Херсоне "бойца" утащили из отделения почты

3 декабря 2019, 12:19

В Херсоне сотрудников военкомата не остановило даже то, что молодой человек был на работе.

Призыв в армию
Призыв в армию / newsukraine.com.ua

Сотрудники херсонского военкомата радикально подошли к вопросу призывников. Так, молодого человека силой увели в военкомат прямо из отделения Новой почты.

"В этот раз отличились сотрудники херсонского военкомата, которые пришли силой забирать потенциального "бойца" с его рабочего места на "Новой почте". Парень служить не хотел, но теперь, видимо, придется. Это все, что нужно знать о призыве в ВСУ", - сообщается в Telegram-канале Инсайдер UA.

На обнародованном ролике видно, как несколько мужчин в форме пытаются уговорить работника почтового отделения уехать с ними, но парень отказался и его увели силой.

"Что, будете под белые рученьки выводить?" – спросил он, но военные ответили утвердительно.

Как ранее сообщал Главред, 19 ноября в Одессе молодого парня Николая Стахова забрали в военкомат прямо с рабочего места -  сотрудника сети фаст-фуда McDonald’s.

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