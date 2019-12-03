"Не хотел служить": в Херсоне "бойца" утащили из отделения почты

В Херсоне сотрудников военкомата не остановило даже то, что молодой человек был на работе.
Сотрудники херсонского военкомата радикально подошли к вопросу призывников. Так, молодого человека силой увели в военкомат прямо из отделения Новой почты.
"В этот раз отличились сотрудники херсонского военкомата, которые пришли силой забирать потенциального "бойца" с его рабочего места на "Новой почте". Парень служить не хотел, но теперь, видимо, придется. Это все, что нужно знать о призыве в ВСУ", - сообщается в Telegram-канале Инсайдер UA.
На обнародованном ролике видно, как несколько мужчин в форме пытаются уговорить работника почтового отделения уехать с ними, но парень отказался и его увели силой.
"Что, будете под белые рученьки выводить?" – спросил он, но военные ответили утвердительно.
Как ранее сообщал Главред, 19 ноября в Одессе молодого парня Николая Стахова забрали в военкомат прямо с рабочего места - сотрудника сети фаст-фуда McDonald’s.