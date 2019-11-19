"Теперь он в армии": в Одессе парня загребли в армию прямо с работы в McDonald’s

Призывники. Иллюстративное фото / УНИАН

Во вторник, 19 ноября, в Одессе молодого парня Николая Стахова забрали в военкомат прямо с рабочего места - сотрудника сети фаст-фуда McDonald’s.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал Думская рассказал отец призывника "поневоле" — Александр.

По его словам, сотрудники военкомата явились к сыну на работу в 06.00 - мол, из-за того, что тот якобы находится в розыске как уклонист. Далее Стахова-младшего принудительно - с помощью полиции - доставили в областной сборный пункт.

"Сын отказался [ехать добровольно в военкомат - в Главреде]. Тогда они вызвали полицию, с помощью которой Николая отвезли на территорию сборного пункта на Заньковецкой", — рассказал отец призывника.

Позднее сам Николай Стахов связался с родными и рассказал, что ему запретили покидать сборный пункт и пообещали через трое суток "отправить в войска".

В пресс-службе Одесского областного территориального центра комплектования ВСУ заявили о том, что к Стахову действительно приходили на работу, но не совершали принудительную отправку его в военкомат.

Напомним, ранее во Львове друзья призывника жестоко избили принесшего повестку офицера.

