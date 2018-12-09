"Вы должны, б*ядь, прийти в комиссариат": на улицах Ровно устроили облаву на призывников

9 декабря 2018, 13:23

В ОК "Запад" заявили, что в задержании парней на улицах нет ничего противозаконного.

В Ровно устроили "охоту" на призывников / Скриншот

Житель Ровно Владислав обвинил представителей военкомата в том, что его остановили его на улице, попытались задержать и угрожали уголовной ответственностью.

"Шел на работу, вышел из дома, иду по тротуару в наушниках ко мне подъехала машина "хюндай" и вышел человек в форме и говорит — почему вы не обращаете на нас внимание, говорю — я вас не услышал. Они говорят, присядьте к нам, вы должны проехать с нами в военный комиссариат. Я спрашиваю — на каком основании? Они объясняют, что какая-то операция по розыску лиц, уклоняющихся от армии, от военной службы.

В Рівному забирають у воєнкомат прямо на вулиці Автор надіслав відео анонімно

Опубліковано Типове Рівне Субота, 8 грудня 2018 р.

Я объяснил, что я не призывного возраста, они мне говорят, что все равно надо проехать. Они не предъявили никаких удостоверений, хамили, вызвали полицию на том основании, что я не хочу с ними ехать. Я тоже вызвал полицию в свою очередь. У них не было моих данных, они не знали — кто я, что я. Они просто подходили к людям", — рассказал он.

По словам командира батальона Управления патрульной полиции Андрея Лисничука, полицию вызывали представители военкомата, а также 19-летний парень. Все документы у людей в военной форме были при себе — они действительно сотрудники военкомата. Патрульные взяли у них объяснения и выяснили, что Влад не находится в розыске.

Как пояснил представитель командования "Запад" Анатолий Прошин, в задержании парней, не достигших призывного возраста, нет ничего противозаконного.

"Массово не выполняется закон, люди не прибывают в военкоматы. Если бы выполняли у нас закон, такого бы не было, мы уже идем на крайние меры", — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве представители военкоматов совместо с полицией проводят "отлов" потенциальных призывников.

Напомним, недавно в Сети показали "отлов" призывников в Харькове.

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