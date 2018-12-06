В Киеве призывников-"уклонистов" ловят прямо возле метро: опубликовано фото

Отлов "уклонистов" / Dtp.kiev.ua

В четверг, 6 декабря, в столице Украины недалеко от станции "Лесная" (Святошинско-Броварская линия метрополитена) уже второй день подряд проводится "отлов" потенциальных призывников.

Соответствующее сообщение опубликовал в социальной сети Facebook Влад Антонов. По его словам, люди в одежде цвета хаки вместе с сотрудниками полиции подходят к парням и требуют предоставить документы о прохождении срочной воинской службы.

Также по данным Антонова, всех "уклонистов" опрашивают сотрудники Деснянского райвоенкомата вместе с местными участковыми полицейскими инспекторами. "Работают в две группы. Подходят и спрашивают документы у всех мужчин, которые явно спешат на работу. Прямо при мне задерживали парня, который при себе не имел документов", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине военкомат выложил в интернет списки "уклонистов".