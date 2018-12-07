"Ничего незаконного": в полиции рассказали об "отлове" призывников на улицах

7 декабря 2018, 11:55

Полицейские не имеют отношения к "охоте" на молодых людей призывного возраста, заявила Оксана Блищик.

Шеврон полиция
В полиции прокомментировали "отлов" призывников / УНИАН

"Отлов" призывников на улицах украинских городов не противоречит законодательству.

Как заявила спикер полиции Киева Оксана Блищик, копы не имеют отношения к "охоте" на молодых людей призывного возраста.

"Полиция имеет право на проверку документов у граждан. Полиция всегда находилась возле станций метро, ничего нового не происходит.

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Мы же не можем отогнать представителей военкоматов, они там просто стоят. А мы выполняем свою работу, ничего незаконного не происходит. Мы имеем право на поверхностный осмотр", - пояснила Блищик Обозревателю действия полицейских.

Ранее сообщалось о том, что недалеко от станции "Лесная" представители военкоматов совместо с полицией проводят "отлов" потенциальных призывников.

Напомним, недавно в Сети показали "отлов" призывников в Харькове.

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