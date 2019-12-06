"Верим в вас": Жена Сивохо испакостила обложку Time из фанатизма к Зеленскому - фото

Сергей Сивохо с женой Татьяной / Канал 1+1

Татьяна, супруга известного комика, а, с недавних пор - и советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, осталась недовольна вариантом обложки международной версии легендарного журнала Time с президентом Владимиром Зеленским. И сделала свой.

"Владимир Александрович, у вас все получится! Верьте в себя также сильно, как мы верим в вас! МЫ В ВАС ВЕРИМ", - написала она на своей странице в Instagram.

Сивохо зарисовала зеленым цветом на обложке название статьи "Человек посередине. Украинский президент пойман в ловушку между Путиным и Трампом". И выставила на всеобщее обозрение.

Та самая переделанная обложка / instagram.com/ciboxot/

Напомним, ранее Главред опубликовал перевод отрывков интервью, который Владимир Зеленский дал специально для журнала Time.



