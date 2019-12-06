Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной

Зеленский планирует выборы на Донбассе провести вместе со всей Украиной / Reuters

Местный выборы на оккупированных территориях Донбасса должны пройти синхронно с местными выборами в Украине в 2020 году.

"Это правда. Само ощущение, что мы одна страна и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Казалось это мелочь, я считаю, что это не мелочь. Выборы местные проводятся по законам Украины по всей территории Украины. Да это наша идея. К сожалению, жаль, я хотел с ней ехать, но уже все знают", - сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

У Зеленского спросили, намерен ли он инициировать изменения Минских договоренностей, которые предусматривают проведение выборов до передачи контроля над границей. Глава государства подчеркнул, что у него на этот счет есть план.

"Я точно буду говорить про границу. Честно скажу, у нас другой план относительно границы…Я не готов отвечать на этот вопрос (про изменение Минских соглашений – ред.), так как это может повлиять сейчас на возможность…кто-то может сорвать встречу в нормандском формате", - сказал глава государства.

Как ранее сообщалось, Зеленский рассказал о предполагаемом результате от встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря.

Напомним, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате "нормандской четверки" стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

Также в Париже, в ходе саммита "нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель планирует двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.