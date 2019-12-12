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В Киеве бизнесмен открывает русскоязычную секцию для сопротивления украинизации

12 декабря 2019, 17:55

Занятия для всех желающих будут бесплатными.

В Киеве дети смогут бесплатно ходить в студию на русском языке / Фото: Reuters

В Киеве бизнесмен Александр Меламуд заявил об открытии студии для детей, где преподавание будет полностью вестись на русском языке. Так он намерен противостоять инициативе языкового омбусдмена Татьяны Монаховой, предложившей штрафовать русскоязычные кружки для детей.

"После того, как наша мовная гиднючка, в смысле омбудсмен, заявила, что будет накладывать штрафы за русскоязычные кружки для детей, у меня появилась здравая мысль. Буду бороться с этими уродами методом индивидуального сопротивления. Не насильственного", - написал он в Facebook.

Меламуд намерен создать детскую студию в рамках одной из своих благотворительных программ. Он заявил, что штрафы платить не собирается, а в случае взыскания – обратиться в международные судебные инстанции.

В комментариях высказали желание оплачивать такую секцию для малоимущего ребенка, однако Меламуд возразил, что занятия для всех желающих будут бесплатными.

Пользователь Андрей Королев напомнил бизнесмену, что инициатива омбудсмена будет распространяться только на государственные кружки, а частные секции имеют языковую свободу.

"Ты откроешь частные кружки, и никто к тебе не придет. Имеется в виду образовательная деятельность, финансируемая через бюджет. Она должна идти на государственном языке. Кстати в Москве разгромили библиотеку украинской литературы и арестовали директора. Война идет, Саша", - отметил Королев.

Как известно, Монахова заявила, что украинские власти не будут пересматривать закон о языке, поскольку страна имеет право на защиту государственного языка.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский закон о языке "отбирает" права национальных меньшинств пользоваться родным языком.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы "избежать межэтнической напряженности". По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

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