В центре Киева произошло огненное ЧП

В центре Киева горел ресторан / kyiv.dsns.gov.ua

В четверг вечером, 12 декабря, в центре Киева на Печерске загорелся ресторан-пиццерия, повреждена мебель, закопчены стены и потолок заведения.

Огненное чрезвычайное происшествие случилось на ул. Бассейной, 1/2, спасатели узнали о возгорании в 21:24, а в 22:45 ликвидировали его, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в столице.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что, по предварительным сведениям, пожар случился из-за проводки. По данным ГСЧС, к ликвидации пожара в Киеве привлекли 26 сотрудников ведомства и шесть единиц техники.

Напомним, 6 декабря в Киеве произошел пожар в здании бывшей швейной фабрики Каштан. В ГСЧС сообщали, что ориентировочная площадь пожара - 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекали десятки спасателей.