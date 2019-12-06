Работа с огоньком: в Киеве полыхнул пожар на швейной фабрике - опубликовано фото

Пожар на фабрике Каштан / ГСЧС

В столице Украины, в пятницу, 6 декабря, произошло возгорание в здании бывшей швейной фабрики Каштан в доме под №123 на улице Победы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По их данным, пожар произошел в 11:20 на металлическом ангаре. Площадь возгорания ориентировочно составила 300 квадратных метров.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. К тушению привлечены 32 чел. о/с и 8 ед. техники ГСЧС", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее жуткий пожар произошел в детсаду на проспекте Гагарина в Киеве.