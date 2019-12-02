Жуткий пожар в детсаду на проспекте Гагарина в Киеве: в помещении нашли труп

В Киева произошел пожар в детсаду / Информатор

Утром в понедельник, 2 декабря, в Киеве на проспекте Гагарина произошел пожар в детском саду.

По информации, при пожаре погиб мужчина, который пытался потушить пламя.

"2 декабря в 6:57 в оперативно-координационный центр столичных спасателей поступило сообщение о пожаре на пр.-т. Гагарина, 9-А в Днепровском районе столицы", - сказано в сообщении ГСЧС.

Также стало известно, что пожар возник на первом этаже дошкольного учреждения.

На месте пожара спасатели нашли труп. По предварительной версии, это погиб охранник детсада 1945 года рождения. Именно он пытался своими силами потушить огонь.

В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован.

Отметим, причина пожара пока неизвестна. На месте работают правоохранители.

При пожаре в детсаду погиб охранник / Информатор

Читайте такжеВ кафе Киева произошел взрыв и пожарНапомним, ранее сообщалось, в субботу, 30 ноября, рано утром в Харькове на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар и взрыв.

Инцидент случился на ул. Зеленодольской, разрушен один из гаражей, под завалами нашли три обгоревших тела, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине. В ведомстве отметили, что личности погибших устанавливаются.

"…произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия…", - предварительно выяснили правоохранители.