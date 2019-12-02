  1. Главная
  3. Мир

Сгорел дотла: в России на ходу загорелся автобус с людьми

2 декабря 2019, 02:23

В салоне автобуса находились около 50 пассажиров, пострадавших нет.

ДТП, пожар, автобус
Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт / Фото vk.com/spb_today

В России произошло еще одно жуткое ЧП с пассажирским автобусом. В воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге прямо на ходу загорелась рейсовая маршрутка, в салоне которой находились около 50 пассажиров.

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт. Как пишет местное издание Фонтанка, у транспортного средства загорелся двигатель.

Водитель заметил задымление, съехал на обочину и помог пассажирам выйти из салона. Пострадавших в результате пожара нет, однако сам автобус сгорел дотла.

Напомним, утром 1 декабря в российском Забайкалье на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенск произошло ужасное ДТП - автобус слетел с моста и упал в реку. В салоне находились 44 человека. Жертвами жуткой аварии стали по меньшей мере 20 человек. Среди погибших - водитель автобуса и двое детей. Позже в Сети появилось видео искореженного в результате ДТП в Забайкалье автобуса. Также опубликованы кадры спасательной операции. 

Россия ДТП Санкт-Петербург автобус новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Сгорел дотла: в России на ходу загорелся автобус с людьми». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:23
Сгорел дотла: в России на ходу загорелся автобус с людьми
01:40
Названа неожиданная польза крафтового пива
01:08
Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы
00:50
Министр культуры Бородянский намерен садить как журналистов, так и блогеров
00:35
Зрада или шаг к миру: политолог спрогнозировал, что подпишет Зеленский в Париже
00:19
Убийство ребенка в Киеве: авто принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма Видео
01 декабря, воскресенье
23:57
Убийство ребенка в Range Rover: Билык была крестной мамой малыша Видео
23:38
Кравчук заявил об "украинском княжестве", которое древнее России
23:16
Впервые в истории Еврокомиссию возглавила женщина Видео
22:54
"Тянет на криминал": в МИД Украины возмущены угрозами спикера Госдумы Володина
22:27
В ЕС признали отсутствие единой позиции в отношении России
21:50
На Донбассе враг пошел на прорыв, погибли двое бойцов ВСУ
21:40
Угрожал протоиерей: под Киевом пропал священник УПЦ КП
21:17
Пуля попала в голову: шокирующие подробности убийства трехлетнего сына депутата Соболева
21:09
Немецкое издание Bild обнародовало детали санкций США за Северный поток-2
20:58
"Примем пару областей РФ": в Кабмине потроллили грозившего Украине спикера Госдумы
20:43
Синоптик пообещала в первой неделе декабря суровую зиму Видео
20:27
Любовный капкан, куча проблем из-за "блохи": что сулит гороскоп на завтра
20:21
В Польше на концерте парочка обнималась с флагами Украины и России
20:20
Полсотни украинцев застряли в аэропорту Берлина: названа причина
19:53
Тука заявил о подвохе для восстановления выплат жителям Донбасса
19:34
В результате расстрела джипа погиб трехлетний сын депутата Киевского облсовета - СМИ Видео
19:16
"Вникни, бл*ть, в мои слова": Звиробий идет на допрос в ГБР Видео
18:38
Савченко сделала откровенное признание о замужестве Видео
18:18
В центре Киева расстреляли элитный джип, погиб ребенок Видео
17:51
"Украине – быть": Зеленский обратился к украинцам по случаю годовщины референдума
17:29
Редакция Washington Post призвала изменить политику США относительно Украины
17:23
Во Львове поймали гопника, без причин избивавшего женщин на улице Видео
16:55
Встреча Зеленского с Путиным: в Госдуме истерят после совета Кравчука
16:23
"Русский дурак": Аваков припечатал грозившего Украине потерей областей спикера Госдумы
15:55
В Украине началась пробная перепись населения: важные детали
15:29
Названы самые модные женские короткие стрижки зима-весна 2020 - новые тенденции, фото Фото
15:25
Подрыв отделения Ощадбанка: в полиции показали фото задержанных
14:58
Тяжелые увечья и кома: в Донецкой области жестоко избили активиста
14:42
"Как стриптиз у врача": Ляшко сравнил себя с молодым Черчиллем и стал посмешищем в Сети
14:40
"Сильная команда": тренер сборной Австрии отвесил комплимент украинским футболистам
14:25
Лавров заговорил о дружбе с Украиной и надеется, что у него "не заржавеет"
13:55
Встреча Зеленского и Путина: Песков назвал главную цель своего шефа
13:50
Скандал в СНБО: Кривонос пожаловался на "клоунов" после смещения его с должностей
13:41
В Николаеве избили местного журналиста Видео
13:35
Смогут поговорить: Лавров рассказал о встрече Зеленского и Путина в Париже
13:29
В ноябре на Донбассе ранены и убиты 107 боевиков – разведка
13:23
Украина - государство-бандит, не способное вылечиться без помощи США мнение
13:01
Кровь и крики о помощи: появилось видео искореженного в ДТП на Забайкалье автобуса Видео
12:37
Газовая война с Россией: экс-министр предрек поражение Кремля Видео
12:06
"Вилы, оружие и в окопы": активисты пригрозили Зеленскому из-за нормандской встречи Видео
12:03
Может вызвать осложнение: врач развеял миф о пользе витамина С Видео
11:09
"Бориску на царство": Джонсон готовится к величайшему триумфу мнение
11:06
Купалась в ванной: на Львовщине при странных обстоятельствах погибла 11-летняя девочка
11:04
Китайский автобус раздавил насмерть 18 россиян: в Забайкалье произошло ужасное ДТП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять