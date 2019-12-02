Сгорел дотла: в России на ходу загорелся автобус с людьми

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт / Фото vk.com/spb_today

В России произошло еще одно жуткое ЧП с пассажирским автобусом. В воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге прямо на ходу загорелась рейсовая маршрутка, в салоне которой находились около 50 пассажиров.

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт. Как пишет местное издание Фонтанка, у транспортного средства загорелся двигатель.

Водитель заметил задымление, съехал на обочину и помог пассажирам выйти из салона. Пострадавших в результате пожара нет, однако сам автобус сгорел дотла.

Напомним, утром 1 декабря в российском Забайкалье на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенск произошло ужасное ДТП - автобус слетел с моста и упал в реку. В салоне находились 44 человека. Жертвами жуткой аварии стали по меньшей мере 20 человек. Среди погибших - водитель автобуса и двое детей. Позже в Сети появилось видео искореженного в результате ДТП в Забайкалье автобуса. Также опубликованы кадры спасательной операции.