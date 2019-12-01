Кровь и крики о помощи: появилось видео искореженного в ДТП на Забайкалье автобуса

В Забайкалье пассажирский автобус слетел с моста / Фото twitter

Утром 1 декабря в российском Забайкалье на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенск произошло ужасное ДТП - автобус слетел с моста и упал в реку. В салоне находились 44 человека.

Жертвами жуткой аварии стали по меньшей мере 19 человек. Среди погибших - водитель автобуса и двое детей. Травмы различной степени тяжести получил 21 человек. Раненых начали развозить по больницам в ближайших населенных пунктах Шилка и Нерчинск.

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19 https://t.co/7AQg4vreGSpic.twitter.com/Abf2oSW7K9 — РИА Новости (@rianru) December 1, 2019

Очевидцы опубликовали в Сети видео искореженного в результате ДТП в Забайкалье автобуса. На кадрах видно, что транспортное средство перевернулось на крышу. Автобус, вероятно, получил сильный удар об лед, так как боковые стойки вдавило в основание транспортного средства. Возле окон видны следы крови и движение тел оставшихся внутри пассажиров. Также слышны крики пострадавших о помощи.

Жуткое ДТП с автобусом в Забайкалье. Внимание! Видео 18+.

Операция по спасению продолжается, она осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусу. Лёд под ним уже треснул и спасатели опасаются, что он и вовсе уйдёт под воду.

Напомним, 27 ноября под российской Астраханью произошло жуткое ДТП с участием автобуса и электрички. В результате аварии пострадали более десятка человек, все они - рабочие Астраханского газоперерабатывающего завода. Причиной ДТП стало то, что автобус, который принадлежал Газпром-энерго, не пропустил на переезде электричку. В результате столкновения поезд не сошел с рельсов.