Жуткое ДТП в России: поезд протаранил автобус с пассажирами

В России автобус не пропустил на переезде электричку/ Фото astrakhan.su

Под российской Астраханью произошло жуткое ДТП с участием автобуса и электрички. В результате аварии пострадали более десятка человек, все они - рабочие Астраханского газоперерабатывающего завода.

Авария произошла в 07:15 по московскому времени в среду, 27 ноября. Причиной ДТП стало то, что автобус, который принадлежал Газпром-энерго, не пропустил на переезде электричку. В результате столкновения поезд не сошел с рельсов, пишут росСМИ.

Место ДТП под Астраханью / Фото astrakhan.su

В управлении МВД по региону сообщают о десяти пострадавших. В то же время Телеграм-канал Hue пишет, что количество пострадавших составляет 14 человек, пятеро из них – в больнице.

На месте инцидента работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

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Напомним, 27 ноября в Доминикане случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы. Автобус, который следовал из Пунта-Каны в местный аэропорт, столкнулся с грузовиком. По данным местных СМИ, пострадали 22 туриста из РФ, включая детей. Самому младшему ребенку - 5 лет. Одна из пострадавших – девочка 12 лет – потеряла из-за аварии обе руки.