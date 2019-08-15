Взорвалась и загорелась: пожар полностью уничтожил маршрутку в Киеве

Инцидент произошел возле станции метро Лесная / Фото ГосЧС

Утром 15 августа в Киеве на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена Лесная прямо на ходу загорелось маршрутное такси.

Сообщение спасателям поступило в 8:54. Пассажиров в транспортном средстве не было, сообщает пресс-служба ГосЧС. Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако, сделать ему это не удалось. По прибытию пожарных, огонь охватил почти всю площадь салона маршрутки. Сообщается, что в 9:14 пожар удалось локализовать, а в 09:30 - ликвидировать.

В результате возгорания транспортное средство полностью сгорело. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным издания Информатор, перед пожаром прозвучал взрыв. Автобус ездил за маршрутом Киев - Бровары.

Напомним, утром 18 июля в Киеве посреди дороги уже загоралась маршрутка – тогда инцидент также произошел возле станции метро Лесная.