Валили клубы дыма: в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка

Причины возгорания пока неизвестны / Фейсбук Roman Prus

Утром 18 июля в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка – инцидент произошел возле станции метро "Лесная".

Видео с места аварии публикует в Facebook Киев Оперативный.

На видео видно, что автобус стоит на проезжей части. Дым валит из задней части автобуса. Вероятно, что возгорание возникло прямо во время поездки. Причины пожара пока неизвестны.

Полиция была рядом во время инцидента, поэтому вовремя огородила транспорт и начала его тушить. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ночью 17 июля в Голосеевском районе столицы грузовик Volvo потерял управление и упал с моста. Водитель авто выжил.