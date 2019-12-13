Виновными в смерти Лужкова назвали врачей

Лужков умер из-за ошибки врачей, считают в России / УНИАН

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков стал жертвой врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене.

Российский тележурналист Андрей Караулов заявил в Facebook, что хирург по время оперативного вмешательства якобы задел сосуд.

"Он лопнул. Так просто... И вот она, смерть", — написал он.

По словам Караулова, во время обследования медики выяснили, что сердце Лужкова изношено на 70 процентов, требовалась установка дополнительных коронарных стентов. Сначала экс-политик связался с кардиологами в Вене, где его уже оперировали, однако из-за загруженности принять его там не смогли. Впоследствии он принял решение лечиться в Мюнхене.

"И почему-то закрадывается мысль, что, если бы не операция на скорую руку, что, если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова... Жил бы он и жил", — добавил Караулов.

Напомним, Лужков умер 10 декабря в немецкой клинике на 84-м году жизни. СМИ узнали, что экс-мэр Москвы скончался после процедуры для обследования сердца, которая повлекла редчайшее осложнение.

12 декабря в Москве попрощались с бывшим мэром российской столицы Юрием Лужковым, а потом экс-градоначальника похоронили на Новодевичьем кладбище.