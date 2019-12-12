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Лужков похоронен: СМИ узнали, почему на прощании гроб был закрыт

12 декабря 2019, 14:29

С Лужковым простились, в частности, Путин и Собянин.

Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл
Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл / Reuters

В четверг, 12 декабря, в Москве попрощались с бывшим мэром российской столицы Юрием Лужковым, а потом экс-градоначальника похоронили на Новодевичьем кладбище.

На церемонии прощания гроб с телом Лужкова был закрыт, поскольку родственники хотели, чтобы умерший остался в памяти живым и энергичным человеком, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей его семьи.

По данным агентства, Лужкова отпевал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев).

Церемонию прощания, в частности, посетили российский президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • С Юрием Лужковым попрощался Сергей Собянин Reuters
  • С Юрием Лужковым попрощался Сергей Собянин Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters
  • С Юрием Лужковым попрощался Владимир Путин Reuters
  • Юрия Лужкова отпевал патриарх Кирилл Reuters

Ранее сообщалось, что Юрия Лужкова отпевали в Москве в храме Христа Спасителя. Напомним, Лужков умер 10 декабря в немецкой клинике на 84-м году жизни. СМИ узнали, что экс-мэр Москвы скончался после процедуры для обследования сердца, которая повлекла редчайшее осложнение.

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