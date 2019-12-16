У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом - СМИ

Владимир Зеленский / Reuters

Люди из команды украинского президента Владимира Зеленского планируют воспользоваться услугали компании американских лоббистов - ради налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующая информация содержится в статье, опубликованной в авторитетном американском издании The New York Times.

По данным тамошних журналистов, в команде Зеленского, однако, сомневаются, не будет ли утрачена Киевом поддержка представителей Демократической партии США - в случае использования услуг американских лоббистов.

По информации The New York Times, две из трех лоббистских компаний, привлечение которых обсуждают у Зеленского, связаны с недавно осужденным в США главой избирательного штаба Дональда Трампа (и бывшим советником Виктора Януковича) политтехнологом Полом Манафортом.А третья компания – Prime Policy Group, работавшая в свое время с известным украинским политиком Сергеем Тигипко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что официальный Киев ведет подготовку полноценного визита президента Владимира Зеленского в США - по приглашению Дональда Трампа.