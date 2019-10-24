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В США рассказали подробности давления Трампа на Зеленского

24 октября 2019, 02:18

Глава Белого дома все же предлагал украинскому коллеге "услугу за услугу".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп созванивались накануне инаугурации / Reuters

Президент США Дональд Трамп предпринимал попытки надавить на украинского лидера Владимира Зеленского с просьбой инициировать расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до нашумевшего телефонного разговора, который стал основанием для начала импичмента Трампа.

Как сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных собеседников, диалог между главами государств произошел за две недели до инаугурации Зеленского.

Известно, что новоизбранный президент собрал совещание якобы для обсуждения проблем энергетики, но на самом деле политик и его советники в течение трех часов пытались придумать, что делать с требованиями Трампа возобновить расследование в отношении сына Байдена. Зеленский был крайне обеспокоен тем, что поневоле окажется втянут в предстоящую предвыборную борьбу в США.

По данным источников, Трамп сообщил Зеленскому о своем требовании во время телефонного разговора в конце апреля. Однако президент Украины никогда об этом разговоре не упоминал. В свою очередь, в Белом доме факт звонка признали и отметили, что лидеры двух стран обсуждали проведение реформ на Украине. В Вашингтоне высказали готовность предоставить полную расшифровку телефонного разговора.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп решил оказывать давление на Украину после разговора с Владимиром Путиным.

Как известно, поверенный США в Украине Уильям Тейлор утверждает, что Трамп настаивал, чтобы Зеленский выступил с публичным заявлением о начале расследования дела против компании Burisma.

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