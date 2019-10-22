Трамп говорил с Путиным и решил надавить на Украину - СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп отдал указание об оказании давления на Украину по поводу расследования касаемо Хантера - сына бывшего вице-президента Джо Байдена - после того, как пообщался с российским президентом Владимиром Путиным и венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом во вторник, 22 октября, сообщает портал The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники в среде американских чиновников.

По их словам, после бесед с Путиным и Орбаном Трамп стал относиться к Украине гораздо более недружественно. Кроме того, всерьез усилилось восприятие президентом США Украины как "безнадежно коррумпированной страны".

Напомним, ранее и.о. начальника штаба Белого дома Мик Малвани признал факт давления на Украину с целью расследования деятельности Хантера Байдена.