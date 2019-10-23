Дерзость или разговор с Зеленским: в США рассказали, как Трамп давил на президента Украины

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп настойчиво упрямствовал по поводу того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выступил с публичным заявлением о начале расследования дела против компании Burisma (в которой работал Хантер - сын бывшего вице-президент США, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.

Именно такую информацию подал в своих показаниях для Палаты представителей временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор, сообщают журналисты CNN.

В обмен на такое заявление Зеленского Трамп обещал помощь Украине от США в отрасли безопасности. Более того, от такого поступка украинского президента зависело, состоится ли в принципе встреча глав двух стран.

Тейлор также выразил в показаниях обеспокоенность из-за скандально-резонансной телефонной беседы между американским лидером и Зеленским.

"Посол Болтон выступал против телефонного разговора между президентом Зеленским и президентом Трампом из опасения, что "это будет катастрофой", – заявил Тейлор.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп решил оказывать давление на Украину после разговора с Владимиром Путиным.